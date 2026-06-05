静岡市は、「大浜公園プール」のことしの営業開始を7月4日とし、中学生以下の子どもを対象に7月中の平日は無料とすると発表しました。「大浜公園プール」は去年7月、それまで無料だった利用料を有料化し、リニューアルオープンしましたが利用者数は夏休み期間を除いた平日に少なかったことなどから目標の10万人に届きませんでした。そこで市は匿名で寄せられた寄付金2500万円を活用し、ことし7月の平日19