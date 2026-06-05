【「月刊少年チャンピオン」7月特大号】 6月5日 発売 価格：750円 （C）秋田書店 【拡大画像へ】 秋田書店は、「月刊少年チャンピオン 7月特大号」を6月5日に発売した。価格は750円。 表紙と巻頭グラビアにはえなこさんが登場。6月19日発売の「ダストランド」単行本1巻発売を記念して「クローズ」と「WORST」とのコラボグラビアを披露する。付録として、B4ポスタ}