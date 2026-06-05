◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）前週のリゾートトラストレディスで自己最高の２位と健闘した吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）は前半の９ホールを３５の１アンダーで回り、吉沢がハーフターンした時点で暫定７位とまずまずのスタートを切った。吉沢は５、６番で連続バーディーを奪った後、７、８番で連続ボギー。それでも、９番でバーディーを取り返す派