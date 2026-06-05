◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、美浦トレセン美浦・田中博康厩舎への転厩２戦目となるシックスペンス（牡５歳、父キズナ）は、Ｗコースで軽くキャンターをすると、坂路では４ハロン６３秒２―１４秒９をマーク。本番へ向けて、しっかりと調整された。２枠４番に決定。過去１０年で１８年のアエロリット、２３年のセリフォスが２着に好走している。田中博調教師は「４番はい