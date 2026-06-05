台風で避難指示が出た夜、子どもをひとり抱えて恐怖に震えていた妻のスマホに届いたのは、夫からの「もう少しいる」というひと言でした。嵐の中、夫は居酒屋で笑っていた--。「非常時に家族を守る気がない男」のあまりにもリアルな体験談を、ウーマンエキサイトからご紹介します。中村さん（34歳）は--妊娠中のお腹を抱えながら、3歳の息子の手をぎゅっと握っていました。その日、台風の接近は朝から報じられていました。「交通機