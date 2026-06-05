歌舞伎俳優・市川團十郎が、仲睦まじい子どもたちの姿を公開した。５日に自身のインスタグラムを更新し、「う、会わない間に、身長越えた？のかな、写り方？」とつづり、長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾と長男・市川新之助（勸玄くん）が１つのスマートフォンを一緒に見る姿を撮った写真をアップ。２枚目には並んでピースサインをする２人を載せ、その写真では勸玄くんの身長の方が高く見える。この