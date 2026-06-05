日本バレーボール協会は5日、日本時間6月6日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第1週カナダ大会のウクライナ戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。カナダ戦のメンバーの島村春世（34）と中川つかさ（25）がリザーブにまわり、35歳で代表初選出のセッター栄絵里香と、ミドルブロッカーの宮部藍梨（27）を登録した。【日程一覧】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日