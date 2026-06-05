◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、美浦トレセン２走前の中山記念で重賞５勝目を決めたレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、最内の１枠１番に決まった。田中博調教師は「東京のマイルならそこまで枠に大差はないと思いますが、前に壁ができた方が脚がためやすいので、いい枠だと思います」と力を発揮できる条件とみた。この日は坂路で４