トルコで「僧侶も気絶するほどおいしい」と語り継がれる家庭料理「イマム・バユルドゥ」。なすをトマトや玉ねぎと一緒にじっくり煮込んだ、滋味深い一皿です。トルコまで行かなくても自宅でおいしく再現できる、とっておきのレシピを3つご紹介します。 ▼素材の味が生きるなすのトマト詰め 調味料は塩と砂糖だけで、素材の味が生きる一品。お肉なしでも食卓が華やかになります。おもてなしのためのプラス一品にも◎ ▼じっくり