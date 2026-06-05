福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故からあすで1か月です。国土交通省のバス事故などを調査する委員会で、今回の事故が調査対象とならないことが、JNNの取材で明らかになりました。先月6日、郡山市の磐越道で起きたバス事故では21人が死傷し、運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕され、刑事責任能力の有無などを調べる鑑定留置が行われています。国土交通省は、バスやタクシーなど事業用の自動車に