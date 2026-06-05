イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカ政府はイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表しましたが、レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」は停戦を拒否する姿勢を示しました。イスラエル側も攻撃を続ける考えを示しています。アメリカ国務省は3日、イスラエルとレバノンがワシントンで高官協議を行い、停戦を履行することで合意したと発表しました。ヒズボラによる攻撃の停止や、レバノン南部からのヒズボラの