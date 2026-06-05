北海道旭川市で女子高校生を橋から落下させ、殺害した罪などに問われている女の裁判。女は4日、涙ながらに初めて謝罪の言葉を口にしました。【写真を見る】内田梨瑚被告初めて謝罪も…検察の追及には沈黙内田梨瑚被告法廷で涙の謝罪内田梨瑚被告（23）「被害者の将来を私が奪ってしまったことを重く受け止め、本当に反省しています」2024年4月、当時17歳の女子高校生を監禁し北海道旭川市の橋から落下させ殺害した罪などに問わ