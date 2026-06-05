■これまでのあらすじ娘のアレルギーを何度伝えても覚えない夫。娘の前で揉めたくない妻がモヤモヤを募らせる中、買い物に行ってくれた夫が頼んだものと違うものを買って来た。買い物リストを読んだのかと妻が確認すると、夫は「せっかく行ってやったのに」と逆ギレしだして…。買い物ひとつまともにできない夫には、何を言っても無駄のようです。逆にヘソを曲げられてしまったようで、ずっと不機嫌な態度を取られていました。娘が