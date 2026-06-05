東京・立川市のアパートに侵入し、現金1000万円などを盗んだとして男6人が逮捕された事件で、新たに指示役の男が警視庁に逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは妹尾誠容疑者（39）で、すでに逮捕された実行役の男ら6人と共に去年12月、立川市の自営業の男性（20代）の自宅アパートに侵入し、現金およそ1000万円と500万円相当のアクセサリーなどを盗んだ疑いがもたれています。トクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループによ