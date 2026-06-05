◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)全18チームが参加し、各チーム12試合を行うバレーボール女子ネーションズリーグ(NL)。予選ラウンドは開催国の中国と上位7チームが決勝ラウンド進出します。現地4日は各地で6試合が開催。世界ランク2位のブラジルはドミニカ共和国に3-1で勝利、同ランク3位のポーランドも3-0でストレート勝利を飾っています。前日に行われたカナダでのプールに臨む日本は、初