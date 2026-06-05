お笑いコンビ「ダブルヒガシ」が4日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。東京生活について語った。今年4月、拠点を大阪から東京に移した2人は「帰って来ました」と、在阪局での仕事に満面の笑み。「おかえり〜」と歓迎された。大阪時代にかわいがってもらっていた「海原やすよ ともこ」から新生活について問われると、大東翔生は「静かな家がよかったんですよ、隣とか防音で。静かな家だ