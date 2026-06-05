線状降水帯の予測精度をあげるため、海に無人の観測装置を投入する初の試みがスタートしました。4日、鹿児島の沖合に投入されたのは、無人の観測装置です。線状降水帯をもたらす水蒸気は海からやってきますが、海で観測する仕組みがほぼないことが予測精度向上の課題となっています。このため、気象庁気象研究所などの研究チームが、海に観測装置を投入しました。気象庁気象研究所・気象大学校加藤輝之博士「陸上は大量に観測機