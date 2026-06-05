吉本興業所属のお笑いコンビ、相席スタート山添寛（40）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）にゲスト生出演。パーソナリティーのおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）を絶賛する一幕があった。今放送のゲストは山添とピン芸人のみなみかわで、今回のテーマは「好きスキ大好き発表会」。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画。