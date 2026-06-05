三井出版は5日、公式SNSを通じ、同社三井COMICSで連載している人気作「織田家の悪役令嬢〜今世はのんびり過ごすはずがなぜか『女孔明』と呼ばれてます〜」について、連載を終了すると発表した。同作は原作・小鳥遊真氏、作画・絢月みる氏による作品。「小説家になろう」にて2024年歴史ジャンル四半期1位、第6回アース・スターノベル大賞ノベルに入選した人気作のコミカライズで、三井COMICSで連載していた。織田信長の叔母・