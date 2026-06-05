お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。バングラデシュの動物園で、意外な著名人によく似た水牛がいけにえを免れたことについて、国際情勢を踏まえて持論を展開した。イスラム教徒が多いバングラデシュの動物園で、「犠牲祭」のいけにえにされる予定だった水牛の顔がトランプ米大統領に似ていた。このため、「ドナルド・トランプ」と名付けられた。見た目も髪形もそっくり