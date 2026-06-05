俳優の福士蒼汰（33）が、別人級の“激変”ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】福士蒼汰の“激変”ショット（複数カット）これまでもSNSで、仕事現場でのオフショットやドラマ撮影のため滞在していたカナダでのプライベートショットなどを見せてきた福士。2026年4月28日は、出演した映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のジャパンプレミアに出席。犯罪集団のボス・村田蓮司役を演じるため、体重を15キロ増量し