タモリ（80）が、4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自身の食生活について語った。タモリは1982〜2014年まで放送されたフジテレビ系「森田一義アワー笑っていいとも！」に出演。昼の生放送帯番組で、ともに出演した作詞家の秋元康氏から「『笑っていいとも！』とか始まると、やっぱり生活は激変するんですか？健康的な生活になるんですか？」と質問を受けた。タモリは「ならない。ならないな