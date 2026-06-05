【ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ】 6月5日 連載開始 【拡大画像へ】 双葉社は6月5日、伊勢ともか氏によるマンガ「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」の連載をwebアクションにて開始した。 本作は滅亡した世界を舞台にした作品。女子高生・由井橋このよは、食糧確保もままならない中、仲間たちに美味しい料理を振る舞う。 □「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」の