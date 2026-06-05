【「HERO’S Web」電子書籍キャンペーン】 開催期間：6月5日～6月18日 【拡大画像へ】 ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO's Web」にて、連載中のマンガ「仮面ライダークウガ」と「アトム ザ・ビギニング」の新刊発売を記念したキャンペーンを開催する。6月5日から6月18日までのキャンペーン期間中に、両タイトルの対象商品が220円