“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！本日6月5日（金）深夜の同番組には、6月のピックアップアーティストとして、超実力派10人組ボーイズグループ・xikers（サイカース）が登場する。KQ ENTERTAINMENTに所属する10人組ボーイズグループ・xikers。2023年の韓国デビュー以来、米