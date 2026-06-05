QREATIONは、生成AIを活用した新コンテンツ開発拠点「AIエンタメスタジオ」の第1弾プロジェクトとして、縦型ショートシリーズ『ニューヒロインは私！』を6月5日より配信開始した。 【画像あり】アフレコの様子や出演者本人が手描きしたイラストも公開 本作は、世界中で語り継がれてきたおとぎ話をモチーフに、現代を生きるヒロインたちの視点から物語を書き換えていく縦型ショートシリー