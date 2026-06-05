BALLISTIK BOYZの深堀未来と木津つばさがW主演を務める映画『デス≠キル／ゲーム』が、10月2日より丸の内ピカデリーほかにて全国公開されることが決定した。 参考：真田広之、次世代の表現者へ送るエール「架けた橋を誰も渡らなかったら意味がない」 本作は、借金、不祥事、孤独など、現代社会の歪みの中で居場所を失った者たちが、自らの命と引き換えに巨額の賞金を狙う残酷な「死のデスゲーム」