宇都宮ブレックスは6月5日、2026－27シーズンにおいてウォルター・デ・ラファエレ氏のヘッドコーチ就任が決定したことを発表した。 デ・ラファエレ氏はイタリア出身の57歳。2000年にコーチキャリアを始めると、2016年から2023年にかけて指揮官を務めたウマナ・レイエ・ヴェネツィアでは2度のリーグ優勝、FIBAヨーロッパカップ優勝、イタリアカップ優勝を成し遂げた。直近ではパ