7月1日より放送がスタートする奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）のW主演ドラマ『君は夏のなか』の追加キャストとして、芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒロトの出演が発表された。 参考：奥智哉＆杢代和人、『君は夏のなか』でW主演脚本は『40までにしたい10のこと』齊藤よう 本作は、古矢渚による同名漫画を原作とした、共通の趣味を持つ男子高校生の青春恋愛劇。脚本は、『40までにしたい10の