NHK連続テレビ小説『風、薫る』のモチーフとなっている大関和は、日本初のトレインドナースとしてのみならず、廃娼運動にも熱心に関わり、女性が初めて社会に参加した時代を生きた人物でもある。第10週「疾風に勁草を」記念すべき第50話では、女郎の夕凪（村上穂乃佳）の存在をきっかけにして、りん（見上愛）が廃娼運動へと傾倒していくこととなる。 参考：村上穂乃佳、初の“朝ドラ”出演で圧倒的存在感『風、