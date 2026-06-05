BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター“Boom Boom Brothers”が、本日6月5日6時5分にデビューした。 （関連：BE:FIRST、フィリピンで人気を集める理由は？「Wish Bus」出演から紐解く親和性とこれまでの活躍） Boom Boom Brothersは、BE:FIRSTのメンバーそれぞれが描いたイラストをもとに誕生したオリジナルキャラクター。今回はC-Sea、Qubo、K2、Red Chicken Boy、