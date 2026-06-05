5日時点で、台湾付近にある雲のまとまりは、熱帯低気圧＝”台風の卵”です。この後、周辺の風が17m/s以上になると台風になりますが、台風になるかどうかはまだ定かではありません。 【画像】台風6号と似たルート？ いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション また台風に…？ ただ、進路としては日本に近づいてくる予想となっています。 台風6号にかなり似た進路？ この熱帯低気圧は、台風にならなくても、再び雨