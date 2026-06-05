X-M5 富士フイルム株式会社は6月4日（木）、ミラーレスカメラ「X-M5」および「X-T30 III」の最新ファームウェアを公開した。 今回のアップデートでは、同社のインスタントカメラ・プリンター「instax」シリーズとの連携機能が大幅に強化された。新たに「instax」シリーズのペアリング登録およびカメラからの直接プリント機能に対応。これにより、従来のようにスマートフォンアプ