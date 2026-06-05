開催：2026.6.5 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 7 - 6 [アスレチックス] MLBの試合が5日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアスレチックスが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。 4回表、3番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 CHC 0-1 AT