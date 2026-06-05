宿泊先に設定されているホテルグランビナリオKOMATSU ANNEX 石川県小松市は、「小松基地航空祭2026」に合わせた特別な宿泊プランをふるさと納税の返礼品として6月4日（木）に受付開始した。 9月27日（日）に開催される「小松基地航空祭」の前日、9月26日（土）に宿泊できるプラン。今年は「ブルーインパルス」の展示飛行が正式決定しており、周辺ホテルの確保が極めて困難になることが予想されるという。 本プラ