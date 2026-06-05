NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II ニコンは6月4日（木）、交換レンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」の最新ファームウェア（Ver.1.10）を公開した。 「Z TELECONVERTER TC-2.0x」との組み合わせで、AF動作が遅くなる事象が修正された。 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S IIは2026年4月にニコンが発売した望遠レンズ。クラス最軽量を謳い、三脚座などを取り外した状態で約998gを実現した。AF駆動にはシルキ}