開催：2026.6.5 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 1 - 5 [パイレーツ] MLBの試合が5日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとパイレーツが対戦した。 アストロズの先発投手は〓緂威、対するパイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズで試合は開始した。 1回表、4番 ライアン・オハーン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレ