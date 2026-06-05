国際親善試合が4日に行われ、スペイン代表とイラク代表が対戦した。EURO2024で優勝を果たし、欧州王者としてFIFAワールドカップ2026を戦う“ラ・ロハ”は、4日にテストマッチの1試合目でイラク代表と激突。ガリシア州ア・コルーニャの『エスタディオ・デ・リアソール』にてキックオフを迎えた一戦は、フェラン・トーレスがキャプテンマークを巻き、アイメリク・ラポルテ、ガビ、ダニ・オルモらが先発。本大会を戦うメンバーか