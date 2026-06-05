日本代表MF久保建英が、FIFAワールドカップ2026開幕前の6月4日に25歳の誕生日を迎えたことについてコメント。日本代表での立ち位置や抱負についても語った。前回のカタールW杯では21歳でメンバー入りを果たした久保も、選手としてより成熟する25歳になった。節目となる年齢について問われると「いや、まあ分かんないです。誕生日なんで嬉しいですけど」と述べ「メンタル的にも僕若いんで」と、特に年齢を意識していないことを