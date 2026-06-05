2026年６月４日（日本時間５日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで練習２日目を迎えた。初日に続いて遠藤航が全体練習を欠席し、瀬古歩夢も途中から別メニュー調整となるなか、残る選手たち（U-19日本代表のトレーニングパートナー４人、DF藤川虎三、FW新川志音、FW神代慶人、FW吉田湊海を含む）はパス練習の後に３チームに分かれてハーフコートゲームを行なった。ビブスなし組、赤ビブス