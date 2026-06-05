FC東京は5日、元日本代表MF東慶悟が明治安田Jリーグ百年構想リーグをもって契約満了となり、チームを退団することをクラブ公式サイト上で発表した。FC東京のクラブ公式サイトには、次のように東のコメントが掲載されている。「FC東京ファン・サポーターのみなさん。14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました！みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll Never Walk Alone』その