北中米ワールドカップに挑む日本代表は、共催国メキシコのモンテレイで合宿を張っている。現地６月４日の練習後、この日に25歳の誕生日を迎えた久保建英が取材に対応した。前回のカタールW杯は最年少の21歳で出場。４年の月日が経ち、年下の選手も増えた。そのなかのひとり、21歳の塩貝健人は今年の３月シリーズで初招集。わずか１キャップでワールドカップのメンバー入りを果たした。３月シリーズは怪我で選外となった