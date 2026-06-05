【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが、読売テレビ『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』のダンスのおにいさんに就任した。 ■放送終了後にはモナキのダンス動画が公開される 読売テレビで毎週金曜あさ10時55分から放送中、番組キャラクターの「りろりろ」が“地球の面白いこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”に溢れた世界を大冒険、子どもの“夢中”をわし