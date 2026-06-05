日経225先物は11時30分時点、前日比920円安の6万6720円（-1.39％）前後で推移。寄り付きは6万7350円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7775円）にサヤ寄せすることなく、売りが先行して始まった。直後につけた6万7410円を高値に下へのバイアスが強まり、中盤にかけて6万5890円まで下落幅を広げる場面もみられた。ただ、売り一巡後はショートカバーが入る形で終盤にかけて6万6700円辺りまで下げ幅を縮めた。