ハイレックスコーポレーション [東証Ｓ] が6月5日昼(12:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比50.7％増の48.8億円に拡大し、従来予想の38.5億円を上回って着地。 ただ通期計画の74億円に対する進捗率は5年平均（ただし赤字期を除く）の90.5％を下回る66.0％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月