今週は東京競馬場で安田記念（芝1600m）が行われる。アドマイヤズームら有力馬の回避もあり、今年はフルゲート割れでの開催となる。ここでは、過去10年からガイアフォースとパンジャタワーにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■ガイアフォースに“連対率75％”データ浮上 7歳馬ガイアフォースが4年連続の安田記念出走。これまで積み重ねたGI2着は3回を数えており、