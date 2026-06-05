ドジャースのマックス・マンシー内野手が4日（日本時間5日）、米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』に出演。同僚の大谷翔平投手について語った。大谷は同日、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に投打二刀流で出場。猛打賞を記録し、6回無失点の好投で今季6勝目を挙げている。 ■「ダルビッシュ有を思い出す」 『ファウルテリトリー』のホスト役、元メジャー捕手の