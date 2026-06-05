北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判は被告人質問が行われ、女は遺族に対し謝罪しました。このあと検察側の求刑が予定されています。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人です。川村被告らは２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされ