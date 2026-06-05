6月5日に開会した岐阜県の美濃加茂市議会で、議員の定数を4割近く削減する条例改正案が提出されました。美濃加茂市議会では、議員の定数を現在の16人から10人に削減し、1人月額1万円としている政務活動費を10倍に増やすといった考えを市長が提言していました。こうした中、無所属の若手議員ら3人は、5日開会した6月議会に「少数精鋭の議会を実現し、議会機能を高めるため」などとして定数を「10」とする条例改正案を提出しま