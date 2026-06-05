関西発のグループ、Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）が、2024年5月15日のCDデビューから2周年を迎えた。歌、ダンスはもちろんのこと、大迫力のバンドパフォーマンスでもファンを魅了。バラエティー番組でも爪痕を残し、俳優としてもドラマ、映画、舞台と活躍の場を広げている。5月11日には新曲「でこぼこライフ」に加え、これまで発表した全44曲をサブスク解禁、6月12日にはグループとして初主演を務める映画